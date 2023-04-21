أسعار الفسيخ بالإسكندرية في عيد الفطر 2023.. الرنجة تبدأ من 90 جنيها

يتزامن عيد الفطر المبارك مع شم النسيم، الأمر الذي يرفع من نسب الإقبال على الفسيخ والرنجة والسردين المملح في محافظة الإسكندرية، خاصة مع توافر العديد من الأنواع والأصناف بجودة عالية وأسعار مناسبة لكل الفئات.

أسعار الفسيخ والملوحة في الإسكندرية في عيد الفطر 2023

وقال وائل العطار، بائع فسيخ، إن شم النسيم جاء خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان، ومن أهم مظاهر الاحتفال به أكل الفسيخ والرنجة والسردين المملح إلى جانب الخروج للحدائق.

وكشف «عم شعبان خميس»، أحد البائعين عن أسعار الفسيخ والملوحة في الإسكندرية في عيد الفطر2023، موضحا أنها تبدأ من 200 جنيه، وتصل إلى 300 جنيه من الأنواع الممتازة، حسب الحجم والجودة والطعم.

شم النسيم وعيد الفطر في الإسكندرية

«نحتفل مرتين بشم النسيم والعيد».. بهذه الكلمات عبرت عزة دياب من أهالي الإسكندرية عن سعادتها بالاحتفال، قائلة: «لم نحتفل بشم النسيم لأنه كان في رمضان، واليوم عيد الفطر 2023 والفسيخ والرنجة عنوان الاحتفال الرئيسي للعيدين».

أسعار الرنجة في الإسكندرية

أما خميس السنوسى «بائع»، فيقول إن أسعار الرنجة تبدأ من 90 جنيه، وتصل إلى 110 جنيهات، وهناك الرنجة العادية وأخرى بالبطروخ والإقبال عليها أكبر، بينما السردين يصل سعر الكيلو إلى 80 جنيها وحجمة كبير.