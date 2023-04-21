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ضبط 3 أشخاص فرضوا مبالغ مالية على قائدي السيارات في الإسكندرية

كتب:

محمد بركات
12:57 ص | الجمعة 21 أبريل 2023
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه بعد رصد ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» متضمناً تضرر الأهالي من مُستأجر جراج بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية لقيامه باستغلال الشارع العام في مبيت السيارات ومُمارسة أعمال البلطجة عليهم.

بالفحص والتواصل مع صاحب الحساب المشار إليه أفاد بأنه حال قيامه بركن سيارته قام 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية» بالتعرض له وطلبوا مبالغ مالية منه نظير ركن سيارته.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنطقة محل الشكوى، وضبط المشكو في حقهم حال قيامهم بفرض مبالغ مالية على قائدي السيارات نظير السماح لهم بالوقوف بالشوارع.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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