حبس تشكيل عصابي لسرقة إطارات وبطاريات السيارات في القاهرة

قررت جهات التحقيق، حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة إطارات السيارات وتحقيق ربح غير مشروع بالقاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لقسم شرطة الظاهر بالقاهرة من أحد الأشخاص، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بالمنطقة.

بالفحص، تبين أنّ وراء الواقعة 3 أشخاص «لهم معلومات جنائية، ارتكبوها بواسطة أسلوب «المفتاح المصطنع».

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطوا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

عقوبة المتهمين المتوقعة

حول العقوبة المتوقعة، أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، جاء بها «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».