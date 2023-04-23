ميدفيديف يهدد بالخروج من اتفاق الحبوب حال حظر مجموعة السبع لصادرات روسيا

قال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، إنه إذا تحركت مجموعة السبع لحظر تدفق الصادرات إلى روسيا، فإن موسكو سترد بإلغاء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، وحسب وكالة رويترز.

التهديد بعقوبات متبادلة

وقال ميدفيديف في منشور على قناته على تطبيق تيليجرام «فكرة الحمقى في مجموعة السبع حول حظر كامل للصادرات إلى بلادنا بشكل تلقائي فكرة جميلة لأنها تتضمن حظرا مماثلا على الصادرات من بلادنا، بما في ذلك فئات سلع أشد حساسية لمجموعة السبع»، وأضاف «في هذه الحالة، سينتهي اتفاق الحبوب وأشياء كثيرة أخرى هم بحاجة لها».

حظر الصادرات إلى روسيا تلقائيا

ووردت تقارير تفيد بأن مجموعة السبع تبحث إلغاء نهجها لفرض العقوبات لتكون الصادرات إلى روسيا محظورة تلقائيا ما لم تكن مشمولة في قائمة مخصصة للمنتجات المسموح بشحنها إلى روسيا، بموجب إطار العمل الحالي، يُسمح ببيع البضائع إلى روسيا ما لم تكن محظورة بشكل معلن.

فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا

وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أفادت الأسبوع الماضي نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية، بأن مجموعة دول السبع تدرس فرض حظر شبه كامل على التصدير إلى روسيا، وفي المقابل هددت روسيا مرارا بإلغاء مشاركتها في اتفاق الحبوب المقرر أن ينتهي سريانه في 18 مايو

ويشغل ميدفيديف، منصب نائب مجلس الأمن الروسي النافذ ويرأس لجنة حكومية مختصة بإنتاج الأسلحة من أجل الحرب في أوكرانيا، وكانت موسكو قد احتجت على شروط اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي كان انفراجة دبلوماسية مهمة ووحيدة خلال الصراع المستمر منذ 14 شهرا في أوكرانيا، وقالت روسيا قبل حلول موعد انتهاء سريان مبادرة الحبوب في 18 مايو إنها ستلغي مشاركتها فيها إن لم يرفع الغرب العقوبات عن صادراتها من المنتجات الزراعية والأسمدة، وكان وزراء زراعة دول مجموعة السبع في بيان اليوم الأحد إن المجموعة تطالب "بالتمديد والتنفيذ الكامل وتوسيع" اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.