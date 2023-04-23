تحطم سيارة في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية دون وقوع إصابات 

انهارت أجزاء من عقار قديم في منطقة بحري وسط الإسكندرية دون وقوع إصابات حيث أنه غير مأهول بالسكان، إلا أن الانهيار في تلف سيارة ملاكي كانت متواجده أسفل العقار دون وجود أحد بداخلها ما سبب تحط سقفها دون وقوع إصابات لأحد

تفاصيل انهيار عقار بحري في الإسكندرية

وبدأت الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا اليوم الأحد ثالث أيام عيد الفطر المبارك، يفيد بانهيار أجزاء من عقار قديم مكون من ارضي و3 طوابق، وعلى الفور توجهت الأجهزة المعنية بحي الجمرك على الفور إلى مقر الواقعة، وإزالة أثار الانهيار.

العقار صادر له قرار ترميم

وبالمعاينة تبين إن العقار المنهار جزئيا صادر له قراري ترميم ولم يتم تنفيذه، وبناء عليه تم عمل محضر إداري بقسم الشرطة لعدم تنفيذ القرار، فيما نقل مالك السيارة سيارته فور الانهيار لتفادي حدوث تلفيات اكبر بها، وتم تحرير محضر بالخسائر.