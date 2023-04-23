موسكو: لا خطط لاجتماع بين لافروف وبلينكن في نيويورك

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الأحد، أنه لا توجد خطط لعقد اجتماع بين وزير الخارجية، سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي في نيويورك هذا الأسبوع.

وقال ريابكوف، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء «تاس» الروسية، قبل قليل: «لا توجد مثل هذه الخطط، في الواقع ليس لدينا أجندة لمناقشتها من قبل الوزراء في هذه المرحلة»، وأضاف أنه «غير متأكد ما إذا كان بلينكن سيكون في مقرر الأمم المتحدة خلال اليومين القادمين».

روسيا تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن

وتتولى روسيا رئاسة الدورة الحالية لمجلس الأمن الدولي، خلال شهر أبريل 2023، وكجزء من رئاستها، يشارك لافروف في اجتماعات مجلس الأمن يومي الاثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع الموافقين 24 و25 أبريل.

موسكو تتهم واشنطن بمنع دخول صحفيين روس

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السلطات الأمريكية بالامتناع عن إصدار تأشيرات دخول للصحفيين الروس، الذين كان من المفترض أن يسلطوا الضوء على عمل الوفد الروسي في مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، ووصف الأمر بأنه «تصرف غير حكيم» من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.