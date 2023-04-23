ألبوم إليسا الجديد في أزمة بسبب شركات التوزيع

دخل ألبوم الفنانة إليسا الجديد في أزمة كبرى، بعد أن قامت شركة روتانا بحذف الدعاية الترويجية لأغنية إليسا الجديدة أنا بتمايل على البيت، التي كانت ستطرح خلال الأيام المقبلة.

ألبوم إليسا من إنتاجها الشخصي

الأزمة تكمن على حسب مصادر للوطن، في أن شركة وتري التي كان لها حق توزيع الألبوم والتي قامت إليسا بفسخ تعاقدها معها قامت بإنذار روتانا بعدم التعامل مع إليسا بسبب العقد المبرم بينها وبين اليسا، وعلى أثره قامت روتانا بحذف الدعاية.

إليسا تفسخ تعاقدها مع وتري

إليسا أعلنت في وقت سابق فسخ العقد مع وتري بسبب عدم حذفها أغنية أنا وبس بصوت زياد برجي، ما دفع الشركة إلى الرد ببيان يؤكد أنها المسؤولة عن توزيع الألبوم.

يذكر أن أولى أغنيات إليسا الجديدة «أنا بتمايل على البيت» من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمين نبيل، وجرى تصويرها مع إنجي الجمال.