إليسا تهدي ابنة ملك الأردن أغنية بمناسبة زفافها

أهدت الفنانة اللبنانية إليسا، أغنية لإيمان ابنة الملك الأردني عبد الله الحسين بمناسبة زفافها، المقرر له في الثاني عشر من شهر مارس الجاري.

أغنية إليسا من كلمات وألحان مروان خوري

الأغنية التي قدمتها إليسا بعنوان «أميرة الحلوين»، وهي من كلمات وألحان مروان خوري، وتم إطلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حسابها على الإنستغرام: بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار... الله يوفقك وينور دربك. شكراً للفنانةالمبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان... صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب pic.twitter.com/a20qsbiMqy — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) March 5, 2023

الملكة رانيا تشكر إليسا على الأغنية

وكانت الملكة رانيا العبد الله عبر حسابها على إنستجرام: «بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس.. حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار.. الله يوفقك وينور دربك.. شكرا للفنانة المبدعة إليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان.. صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب».