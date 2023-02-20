هيفاء وهبي تروج لحفلها مع إليسا في الدوحة.. أستعد لأداء مميز

روجت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، لحفلها الغنائي المقرر له الشهر المقبل في الدوحة.

هيفاء وهبي تنشر بوستر حفلها في الدوحة

ونشرت هيفاء وهبي، البوستر الدعائي للحفل، الذي يجمعها بإليسا، وعلقت عليه: «ليلة ساحرة مع هيفاء وهبي وإليسا في الدوحة استعدادا للأداء المميز».

فيلم رمسيس باريس

وتنتظر هيفاء وهبي، عرض فيلمها الجديد «رمسيس باريس» الذي يشاركها فيه عدد من النجوم؛ أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

وتجسد هيفاء وهبي، خلال أحداث الفيلم دور فتاة شعبية تدعى حنين، توجد أسباب تدفعها للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات وتتخلل الأحداث بعض المشاهد الكوميدية والأكشن.