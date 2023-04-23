شيكو يحضر مع جمهور دبي فيلم ابن الحاج أحمد 25 أبريل

أعلن الفنان شيكو عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حضوره عرض فيلم ابن الحاج أحمد مع جمهوره في دبي 25 إبريل.

وكتب الفنان شيكو: «إن شاء الله هحضر الفيلم مع رحمة يوم 25 إبريل في رييل سينما دبي مول الساعة 8.. أشوفكم هناك».

فيلم ابن الحاج أحمد

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» الذي تم عرضه بدور السينما بداية من وقفة عيد الفطر، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا؛ أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران، وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.