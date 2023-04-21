إيرادات اليوم الأول لفيلم «ابن الحج أحمد» في دور العرض من بطولة شيكو

حقق الفنان شيكو نجاحًا كبيرًا بدور العرض من خلال فيلمه الجديد «ابن الحج أحمد»، حيث استطاع أن يتصدر المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، في أول يوم لعرض الفيلم بموسم عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم «ابن الحج أحمد»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «ابن الحج أحمد» حقق أمس 254 ألف جنيه، وتصدر المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة الأخرى منها «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي، وفيلم «هارلي» من بطولة محمد رمضان.

يعتبر فيلم «ابن الحج أحمد»، العمل الأول الذي ينفصل فيه شيكو عن هشام ماجد، ويجسد «شيكو» شخصية شاب بسيط يتورط في مشكلات مع عصابات مسلحة في إطار كوميدي.

شيكو يظهر بعدة شخصيات خلال فيلم «ابن الحاج أحمد»

ويظهر الفنان شيكو بشخصيات مختلفة خلال الفيلم، ويتعاون في الفيلم مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، والتي تتصدى معه لكل الشخصيات الإرهابية.

فيلم «ابن الحاج أحمد»

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» بطولة شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.