إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد».. شيكو يحتل المركز الأول في وقفة عيد الفطر

تصدر الفنان شيكو، المركز الأول في قائمة إيرادات أفلام وقفة عيد الفطر، إذ ينافس بفيلمه الجديد «ابن الحاج أحمد»، الذي يعتبر أول فيلم بطولة له بدون صديقه هشام ماجد، وقد حقق الفيلم نجاحًا كبيرا في أول أيام عرضه بدور السينما أمس.

إيرادات فيلم «ابن الحاج أحمد» في وقفة عيد الفطر

وأكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، أنّ فيلم «ابن الحاج أحمد» حقق أعلى الإيرادات في أول أيام عرضه بوقفة عيد الفطر، إذ تصدر المركز الأول في قائمة الإيرادات محققًا 254 ألف جنيه.

أحداث فيلم «ابن الحاج أحمد»

وتدور أحداث فيلم «ابن الحاج أحمد» حول شاب بسيط يتورط في مشاكل مع عصابات مسلحة، ويجسد دوره الفنان «شيكو»، ويتعاون مع «نبيلة» التي تجسد دورها الفنانة رحمة أحمد، وتساعده في التصدي لكل الشخصيات الإرهابية التي تواجهه، وتدور الأحداث في إطار كوميدي.

يشارك في بطولة فيلم «ابن الحاج أحمد» الذي يعرض بداية من وقفة عيد الفطر، مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا أبرزهم: شيكو، سيد رجب، رحمة أحمد، مصطفى غريب، عايدة رياض، الطفل منذر مهران وآخرين، فكرة عمرو سلامة، سيناريو وحوار محمد المحمدي وأحمد محيي.