اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الأكل المصري.. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى:

- بتوجيهات رئاسية.. زيادة الدعم إلى 529.7 مليار جنيه

- «المالية»: التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. وإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تحقيقا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر

- «الأكل المصري».. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»

- خبراء تغذية: مكونات الوجبة الصحية.. خضراوات من «5 ألوان» ونشويات ومياه

- توصيل الغاز الطبيعي إلى 14 مليون وحدة سكنية

- وزير البترول: تنفيذ خطوط ومد شبكات لـ926 قرية.. وتركيب 1.8 مليون عداد مسبق الدفع

- قرى «حياة كريمة» تستعد لتشغيل 332 مجمعا خدميا

- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء

- حذر في الأهلي بعد ثنائية الرجاء.. وعودة «عبدالقادر» واستمرار غياب «ربيعة وكريستو».. وصحف المغرب عن الخسارة: «الأحمر» أفسد فرحة العيد

- إدارة الكرة بالزمالك تهدد اللاعبين بالغرامات بسبب التأخير عن المران.. وصرف مستحقات الجهاز السابق

- الفنان عمرو يوسف: «الكتيبة 101» ملحمة ونجاحه جاء تصاعديا.. ولم أستعن بـ«دوبلير» في مشاهد الأكشن والانفجارات.. وأرغب في تكرار التعاون مع آسر ياسين

الصفحة الثانية:

- «الزراعة»: تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين

- وزيرة الثقافة: عودة الحياة إلى مسارح الدولة في الفترة المقبلة

- مصر ضمن 5 دول أفريقية لتطبيق معايير المدارس المُعززة للصحة

- «الفلاحين»: توقعات بانخفاض أسعار الأرز واستقرار «اللحوم»

- «الإنتاج الحربي»: ربط منظومة «التموين» مع «الرقابة الإدارية» لمراجعة بيانات المستفيدين

- رئيس مصنع «99 الحربي»: أولويتنا تلبية متطلبات القوات المسلحة.. ونُصنِّع منتجات مدنية

الصفحة الثالثة:

- «الأكل المصري».. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»

- مكونات وجبة «سلامة الجسد»: خضراوات من «5 ألوان» ونشويات ومياه

- حبيبة واصف: نصيحتي للمصريين «ارجعوا للأكل البلدي».. والأمراض المزمنة مرتبطة بسوء التغذية

- «نزيه»: الغذاء ليس بغلو ثمنه ولكن بحسن اختياره.. و«صبحي»: لا بد أن يحتوى على تشكيلة من كل العناصر الغذائية

- الحاصلة على جائزة «الأسطورة الحية»: اهتمام «حياة كريمة» بجودة الحياة يسهم في دعم حالة التغذية للأسر المستهدفة

الصفحة الرابعة:

- زي اللوز ولذيذ يا «مدمس».. طبق الفول «ملك الفطار»

- «الكشري» أكلة المصريين المفضلة.. ويعشقه «مو صلاح»

- «المحشي».. طبخة «الست الشاطرة» لإسعاد أسرتها

- «الملوخية».. ظهرت في عهد الفاطميين وأصبحت أيقونة

- «العدس» يحمي من البرد.. و«البصارة» من أيام الفراعنة

- «الشلولو».. طبق صعيدي أحبته وتناولته السيدة العذراء

- أكلات على «حصيرة السيناوية».. رقاق بدوي ولصيمة ولحم الماعز وحمام

- «جاكود وويكا وجاكريد».. أطباق مصرية صميمة يعشقها أهل الجنوب

الصفحة الخامسة:

- «الأرز باللبن».. أكلة أفراح وطبق على «عتبات الأولياء»

- «عزيزة».. الأصل دمياطي و«قصة غرام» وراء تسميتها

- «أم علي».. طبق حلو صنعه «كيد النساء» من أيام المماليك

- صاحبة مبادرة توثيق المطبخ المصري: المصريون أول من ابتكر عمل المخبوزات في العالم

- «المورتة».. أكلة لا تفارق موائد الأرياف وكانت الأكلة المفضلة لـ«أم كلثوم»

- الأهالي تغنوا بأكلاتهم على نغمات السمسمية «حلوة وعال يا أم الخلول»

الصفحة السادسة:

- «المحافظات بتفرح».. المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ ترفع لافتة «كامل العدد» وإقبال كبير على المناطق الأثرية في العيد

- أهالي بني سويف يواصلون الاحتفالات بحديقة الحيوان والممشى السياحي.. وزحام في قلعة شالي وبحيرات الملح وعين كليوباترا وجبل الموتى بسيوة

- سانت كاترين تستقبل 1000 سائح وانتعاشة في رأس سدر ودهب.. وحدائق القناطر تفتح أبوابها بعد التطوير

- «سلامة الغذاء»: حملات مكثّفة على المنشآت الغذائية خلال إجازة العيد بالمحافظات

- حسام الخولي: قرارات العفو الرئاسي و«الدمج» دفعة قوية لـ«الحوار الوطني»

الصفحة السابعة:

- حذر في الأهلى بعد ثنائية الرجاء.. وعودة «عبدالقادر».. واستمرار غياب «ربيعة وكريستو».. و«كولر»: هناك شوط آخر في المغرب

- صحف المغرب عن الخسارة: «الأحمر» أفسد فرحة العيد

- إدارة الكرة بالزمالك تهدد اللاعبين بالغرامات بسبب التأخير عن المران.. وعمرو السيسي يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

- باريس سان جيرمان يفقد الأمل في الحفاظ على «ميسى».. برشلونة ينتظره نهاية الموسم

الصفحة الثامنة:

- الفنان عمرو يوسف: فخور بمشواري من «الدالى» إلى «الكتيبة 101».. وشغف لبلبة يُدرَّس واقتراحاتها كانت مؤثرة وأرغب في تكرار التعاون مع آسر ياسين

- محمد سلامة قدم صورة قوية في «الكتيبة 101» ومسلسلنا مختلف عن كل الأعمال الوطنية

- أصبت في ظهري بسبب حملي لإسلام حافظ في أحد المشاهد

- «الكتيبة 101» ملحمة.. ونجاحه جاء تصاعديا.. ولم أستعن بـ«دوبلير» في مشاهد الأكشن والمداهمات والانفجارات