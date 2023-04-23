اقرأ في عدد «الوطن» غدا: الأكل المصري.. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»
كتب:
محمود البدوي
07:37 م | الأحد 23 أبريل 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى:
- بتوجيهات رئاسية.. زيادة الدعم إلى 529.7 مليار جنيه
- «المالية»: التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية.. وإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تحقيقا للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر
- «الأكل المصري».. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»
- خبراء تغذية: مكونات الوجبة الصحية.. خضراوات من «5 ألوان» ونشويات ومياه
- توصيل الغاز الطبيعي إلى 14 مليون وحدة سكنية
- وزير البترول: تنفيذ خطوط ومد شبكات لـ926 قرية.. وتركيب 1.8 مليون عداد مسبق الدفع
- قرى «حياة كريمة» تستعد لتشغيل 332 مجمعا خدميا
- القوات المسلحة تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ41 لعيد تحرير سيناء
- حذر في الأهلي بعد ثنائية الرجاء.. وعودة «عبدالقادر» واستمرار غياب «ربيعة وكريستو».. وصحف المغرب عن الخسارة: «الأحمر» أفسد فرحة العيد
- إدارة الكرة بالزمالك تهدد اللاعبين بالغرامات بسبب التأخير عن المران.. وصرف مستحقات الجهاز السابق
- الفنان عمرو يوسف: «الكتيبة 101» ملحمة ونجاحه جاء تصاعديا.. ولم أستعن بـ«دوبلير» في مشاهد الأكشن والانفجارات.. وأرغب في تكرار التعاون مع آسر ياسين
الصفحة الثانية:
- «الزراعة»: تطوير 226 مركزا إرشاديا لتوعية وخدمة المزارعين
- وزيرة الثقافة: عودة الحياة إلى مسارح الدولة في الفترة المقبلة
- مصر ضمن 5 دول أفريقية لتطبيق معايير المدارس المُعززة للصحة
- «الفلاحين»: توقعات بانخفاض أسعار الأرز واستقرار «اللحوم»
- «الإنتاج الحربي»: ربط منظومة «التموين» مع «الرقابة الإدارية» لمراجعة بيانات المستفيدين
- رئيس مصنع «99 الحربي»: أولويتنا تلبية متطلبات القوات المسلحة.. ونُصنِّع منتجات مدنية
الصفحة الثالثة:
- «الأكل المصري».. روشتة علاج بشعار «البلدي يوكل»
- مكونات وجبة «سلامة الجسد»: خضراوات من «5 ألوان» ونشويات ومياه
- حبيبة واصف: نصيحتي للمصريين «ارجعوا للأكل البلدي».. والأمراض المزمنة مرتبطة بسوء التغذية
- «نزيه»: الغذاء ليس بغلو ثمنه ولكن بحسن اختياره.. و«صبحي»: لا بد أن يحتوى على تشكيلة من كل العناصر الغذائية
- الحاصلة على جائزة «الأسطورة الحية»: اهتمام «حياة كريمة» بجودة الحياة يسهم في دعم حالة التغذية للأسر المستهدفة
الصفحة الرابعة:
- زي اللوز ولذيذ يا «مدمس».. طبق الفول «ملك الفطار»
- «الكشري» أكلة المصريين المفضلة.. ويعشقه «مو صلاح»
- «المحشي».. طبخة «الست الشاطرة» لإسعاد أسرتها
- «الملوخية».. ظهرت في عهد الفاطميين وأصبحت أيقونة
- «العدس» يحمي من البرد.. و«البصارة» من أيام الفراعنة
- «الشلولو».. طبق صعيدي أحبته وتناولته السيدة العذراء
- أكلات على «حصيرة السيناوية».. رقاق بدوي ولصيمة ولحم الماعز وحمام
- «جاكود وويكا وجاكريد».. أطباق مصرية صميمة يعشقها أهل الجنوب
الصفحة الخامسة:
- «الأرز باللبن».. أكلة أفراح وطبق على «عتبات الأولياء»
- «عزيزة».. الأصل دمياطي و«قصة غرام» وراء تسميتها
- «أم علي».. طبق حلو صنعه «كيد النساء» من أيام المماليك
- صاحبة مبادرة توثيق المطبخ المصري: المصريون أول من ابتكر عمل المخبوزات في العالم
- «المورتة».. أكلة لا تفارق موائد الأرياف وكانت الأكلة المفضلة لـ«أم كلثوم»
- الأهالي تغنوا بأكلاتهم على نغمات السمسمية «حلوة وعال يا أم الخلول»
الصفحة السادسة:
- «المحافظات بتفرح».. المتنزهات والحدائق العامة والشواطئ ترفع لافتة «كامل العدد» وإقبال كبير على المناطق الأثرية في العيد
- أهالي بني سويف يواصلون الاحتفالات بحديقة الحيوان والممشى السياحي.. وزحام في قلعة شالي وبحيرات الملح وعين كليوباترا وجبل الموتى بسيوة
- سانت كاترين تستقبل 1000 سائح وانتعاشة في رأس سدر ودهب.. وحدائق القناطر تفتح أبوابها بعد التطوير
- «سلامة الغذاء»: حملات مكثّفة على المنشآت الغذائية خلال إجازة العيد بالمحافظات
- حسام الخولي: قرارات العفو الرئاسي و«الدمج» دفعة قوية لـ«الحوار الوطني»
الصفحة السابعة:
- حذر في الأهلى بعد ثنائية الرجاء.. وعودة «عبدالقادر».. واستمرار غياب «ربيعة وكريستو».. و«كولر»: هناك شوط آخر في المغرب
- صحف المغرب عن الخسارة: «الأحمر» أفسد فرحة العيد
- إدارة الكرة بالزمالك تهدد اللاعبين بالغرامات بسبب التأخير عن المران.. وعمرو السيسي يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل
- باريس سان جيرمان يفقد الأمل في الحفاظ على «ميسى».. برشلونة ينتظره نهاية الموسم
الصفحة الثامنة:
- الفنان عمرو يوسف: فخور بمشواري من «الدالى» إلى «الكتيبة 101».. وشغف لبلبة يُدرَّس واقتراحاتها كانت مؤثرة وأرغب في تكرار التعاون مع آسر ياسين
- محمد سلامة قدم صورة قوية في «الكتيبة 101» ومسلسلنا مختلف عن كل الأعمال الوطنية
- أصبت في ظهري بسبب حملي لإسلام حافظ في أحد المشاهد
- «الكتيبة 101» ملحمة.. ونجاحه جاء تصاعديا.. ولم أستعن بـ«دوبلير» في مشاهد الأكشن والمداهمات والانفجارات