عمرو دياب يرحب بهالة صدقي في حفله بالغردقة: «صفصف اللي طلعت عينينا»

يقام حاليا حفل غنائي ضخم لعمرو دياب في الغردقة، بحضور عدد من الفنانين ومن بينهم يسرا، حسن أبو الروس، ليلى زاهر، جوري بكر، وغيرهم من الفنانين.

عمرو دياب يرحب بهالة صدقي

ويبدو أن عمرو دياب كان متابعا جيدا لمسلسل جعفر العمدة برمضان 2023، إذ حرص على تقديم تحية خاصة لهالة صدقي، قائلا: «برحب بهالة صدقي صفصف اللي طلعت عينينا في رمضان».

وقدم عمرو دياب، عددا كبيرا من أغانيه خلال الحفل، المقام حاليا في الغردقة.

وطرح عمرو دياب، أول أيام العيد، أغنية الحفلة، وهي من كلمات أحمد مرزوق ولحن وتوزيع محمد قماح وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

وتقول كلمات الأغنية:

أيوة جاي شوف الحفلة دي حلوة ازاي ودقة طبلة ولعب الناي كله بيرقص وبيغني كله قايل للهم باي بايشوف السمرا دي عاملة ازاي ولا البيضا أن مش فتاياحلى بنات في الكون حواليا تقولش بقيت سلطان بروناي.