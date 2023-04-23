محمد قماح: نجاحي في أغنية الحفلة مع عمرو دياب كرم كبير من ربنا

أعرب الفنان محمد قماح عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققته أغنيته الجديدة الحفلة مع الفنان عمرو دياب، التي طرحت منذ ساعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات السمعية لتكون باكورة أعمال الهضبة بعد شهر رمضان الكريم.

أغنية الحفلة من كلمات أحمد مرزوق

وكشف «قماح»، تفاصيل الأغنية لـ«الوطن»: «الأغنية كانت كلمات الشاعر أحمد مرزوق، وحين عملت عليها قمت بتلحينها ثم وضع شكل موسيقي لها وأرسلتها للفنان عمرو دياب، وأعجب بها كثيرا ولم نأخذ وقتا طويلا في تنفيذها فأرسلناها للفنان مهندس الصوت أمير محروس لاستكمال العمل عليها».

وتابع: «نجاح الأغنية كرم كبير من ربنا، والحمد الله أني خلال الفترة الحالية وفقت في أكثر من عمل فني، وإن شاء الله يشاهدني الناس في أعمال مقبلة مع نجوم كبار».

أغنية الحفلة من ألحان وتوزيع محمد قماح

يذكر أن الفنان عمرو دياب يستعد لإحياء مجموعة من الحفلات خلال الفترة المقبلة، إذ يحيي حفلا في الغردقة 23 أبريل الجاري، ثم يحيي حفلا في جدة بالمملكة العربية السعودية 28 من نفس الشهر، بالإضافة إلى حفل كبير في الجامعة الأمريكية 12 مايو المقبل.

وكان عمرو دياب طرح في شهر رمضان الماضي، أغنيتين دعائيتين هما شكرا من هنا لبكرة وتعالى، وحققتا نجاحا كبيرا على مدار الشهر الكريم.