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من تنظيم وليد منصور.. تعرف على أولى حفلات عمرو دياب في صيف 2023

كتب:

محمود الرفاعى
06:12 م | الخميس 13 أبريل 2023
عمرو دياب

عمرو دياب

تعاقد منظم الحفلات وليد منصور مع النجم الكبير عمرو دياب على حفل غنائي جماهيري كبير في جولف بورتو الساحل الشمالي لهذا الصيف.

عمرو دياب يتعاون مع وليد منصور من جديد

وأوضح منصور، في بيان، أن الحفل سوف يصبح الأكبر هذا العام من حيث الإبهار في جميع الاتجاهات والتجهيزات الضخمة التي سوف تنفذ لأول مرة وتليق بحجم النجم عمرو دياب، مشيرا إلى أن الحفل يشرف عليه محمد شلبي، مدير أعمال الهضبة، وجميع فريق عمله.

ويعتبر هذا الحفل رقم 32 بين الهضبة ووليد منصور منذ بداية التعاون وتعتبر العودة الأقوى له منذ فترة في عالم الحفلات.

عمرو دياب يطرح أغنيتين في رمضان 

يذكر أن الفنان عمرو دياب كان قد طرح خلال شهر رمضان الجاري أغنيتين دعائيتين خاصتين بالشهر الكريم، وهما شكرا من هنا لبكرة التى قدمها دعاية لإحدى شركات الاتصالات المصرية وهي من كلمات نصر الدين ناجي وألحان عزيز الشافعي.

أما الأغنية الثانية فكانت دعاية لمنتجع سكني بعنوان تعالى.

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