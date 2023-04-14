سامح شكري يصل جدة للمشاركة في الاجتماع التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن

وصل وزير الخارجية سامح شكري اليوم، الجمعة، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، للمشاركة في الاجتماع التشاوري بين دول الخليج ومصر والأردن والعراق.

وذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي كان في استقبال شكري لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك عبدالعزيز الدولي.

وفي سياق آخر، رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بقرار مملكة البحرين ودولة قطر بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه - وفقا لقناة السعودية الإخبارية، حرص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على رأب الصدع مما سيسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين دول المنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وأشاد الأمين العام بقرار البحرين وقطر بعودة العلاقات الدبلوماسية بينهما.