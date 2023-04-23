أبناء السويس يستمتعون بفسحة العيد على الكورنيش وفى الحدائق العامة

يستمتع أبناء السويس بفسحة العيد، لليوم الثالث في أماكن الخروج، المنتشرة في أرجاء المحافظة السويس، في الكورنيش المطل على خليج السويس وفي الحدائق العامة، وبخاصة الحدائق العامة المتعددة، الموجدة فى حي السويس وفى منطقة بور توفيق، على شاطئ الخليج وقناة السويس.

وأعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد، وتجهيز2 ممشي و2 كورنيش، و4 حدائق رئيسية، لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الفطر، حيث رفع جهاز الحدائق والتجميل والنظافة من كفاءة تلك الأماكن لتستقبل المواطنين خلال العيد على شاطئ القناة وخليج السويس أبناء السويس يستمتعون بفسحة عيد.

إقبال على الحديقة الفرنساوي بمنطقة بور توفيق

شهدت الحديقة الفرنساوي، بمنطقة بور توفيق، التي تضم أشجار عريقة تخطى بعضها حاجز القرن من الزمان، ومناظرها الخلابة الجميلة، بعد التطوير، وتحولها إلي سيشن طبيعي مفتوح مجاني لتصوير ذكريات الزفاف، خاصة وأنها تطل على قناة السويس، مباشرة ويفضل البعض التقاط الصور التذكارية بها.

حديقة بور توفيق والخالدين فسحة عيد الفطر في السويس

استقبلت حديقة بور توفيق (هيئة قناة السويس)، الأسر من أهالي السويس، التي تعد من أشهر الحدائق العامة المجانية، في فسحة عيد الفطر وأماكن الخروج في محافظة السويس، وهى التي تقع في طريق بور توفيق، وتمتد لأكثر من 4 كيلو متر مربع حيث افترش المئات من العائلات النجيلة، لقضاء أوقات سعيدة وبأقل تكلفة، ويأتي إليها الزوار، من مختلف أحياء المحافظة.

يفضل أبناء السويس، قضاء الأوقات الممتعة، فى عيد الفطر، على ضفاف خليج السويس، وبالقرب من قناة السويس، فكانت فسحة عيد الفطر، على كورنيش السويس الجديد والممتد لمساحة كيلو متر على شاطئ الخليج، وكذلك ممشي الكورنيش الذى يضم عدد من المحلات والكافيهات، بالإضافة إلى ممشى أهل السويس وممشى النخيل، بأول طريق بور توفيق، وكورنيش السويس القديم، حيث استقبلت تلك الأماكن المئات بعد ظهر ثاني أيام عيد الفطر حيث يفضل أبناء السويس الخروج أخر النهار والاستمتاع بمياه الخليج ورؤية المراكب وهى تعبر قناة السويس، من على مرمى البصر.