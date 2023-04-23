تزايد الإقبال على مصيف بلطيم والحدائق بكفر الشيخ بثالث أيام عيد الفطر

شهدت حدائق محافظة كفر الشيخ إقبالاً من أهالي كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء ثالث أيام عيد الفطر المبارك، في ظل توفير كل احتياجات المصطافين بحدائق صنعاء، والحيوان، والحديقة المركزية المجانية، والحدائق العامة المجانية بكفر الشيخ، وحديقة الأسرة والطفولة بدسوق، وحديقة العائلات بفوه، وقناطر إدفينا، والرحلات النيلية بدسوق، وفوه، ومطوبس، في ظل توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كل سُبل الراحة واحتياجات المواطنين.

إقبال على حديقة صنعاء

وزاد الإقبال على حديقة صنعاء بمدينة كفر الشيخ، وحديقة الحيوان، ووفر علاء فوقي، مدير الحديقة، كل احتياجات المعيدين من مشروبات، ومأكولات، وتعدد الألعاب بالملاهي، كما توافد عدد كبير من المواطنين على حديقة الحيوان وخاصةً على بيت السباع.

وتفقد فادى شميس، مشرف عام الحدائق بالمحافظة، حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، ورافقه خلالها محمد شعبان، مدير حديقة صنعاء، مثنياً على الخدمات المقدمة للمواطنين، والتنظيم في دخول وخروج المعيدين.

شواطئ مدينة مصيف بلطيم الستة كاملة العدد

وزاد الإقبال على شواطئ مدينة مصيف بلطيم الستة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، لقضاء إجازة العيد، وتم توفير كل احتياجات المصطافين والمعيدين.

وقال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، أنه لا توجد إلى الآن أي حالات غرق منذ بداية احتفالات عيد الفطر، وتم توفير كل احتياجات المعيدين والمصطافين، وانتشرت فرق الإنقاذ على شواطئ المصيف الستة.

توافد المواطنين على حديقة العائلات بفوه

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، توافد المواطنين على حديقة العائلات بفوه، وكورنيش النيل بالمدينة، وشهدت حديقة العائلات بفوه والكورنيش إقبال كثيف من المواطنين، مشيداً بالتأمين الجيد للمواطنين والرواد، والجهود المبذولة من العاملين بإدارة الحديقة والجهات المعنية، لتوفير سُبل الراحة للمواطنين، موجهاً الشكر والتقدير لهم.