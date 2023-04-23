النيابة تصرح بدفن جثمان شقيقين دهسهما قطار الإسماعيلية على مزلقان البعالوة 

أمرت جهات التحقيق في مركز التل الكبير اليوم الأحد بدفن جثمان طفلين شقيقين لقي مصرعهما في حادث اليم مساء أمس بمركز ومدينة القصاصين في الإسماعيلية أسفل عجلات قطار.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق مفتش الصحة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في حادث القطار وبيان سبب الوفاة في تقرير رسمي فيما أكدت تحريات المباحث الجنائية عدم وجود شبهة في الواقعة.

مصرع طفلين في حادث قطار الإسماعيلية

وكان قد لقى طفلين شقيقين مصرعهما مساء أمس السبت جراء سقوطهما أسفل عجلات القطار قرب مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث.

وكشفت مصادر أمنية مسؤولة عن تفاصيل مصرع الطفلين بسقوطهما بدراجة نارية لحظة عبور القطار مما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة توفيا علي اثرها في الحال.

واسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع يوسف محمد حجازي حسن 13 سنة وشقيقه زياد محمد حجازي حسن 15 سنة، مقيمين بقرية المحسمة بالقصاصين، متأثرين باصابتهما بإصابات مختلفة في أنحاء الجسم فيما تم نقل جثامين الطفلين بسيارات الإسعاف في ثلاجة مستشفي التل الكبير المركزي، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والاستماع لشهود العيان.

كما قررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين وإنهاء تقرير الفحص والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.