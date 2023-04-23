مصرع طفلين شقيقين أسفل عجلات قطار في الإسماعيلية

لقي طفلان شقيقان مصرعهما مساء أمس السبت جراء سقوطهما أسفل عجلات القطار قرب مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية، فيما انتقلت جهات التحقيق إلى مكان الحادث.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد وفاة طفلين مقيمين بقرية المحسمة أسفل عجلات القطار ووجه بانتقال ضباط المباحث الجنائية إلى مكان الحادث.

انتقال سيارات الإسعاف لموقع الحادث

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث نقلت جثث الطفلين إلى مشرحة مستشفى التل الكبير المركزي لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت المصادر الطبية إن الطفلين توفيا في مكان الحادث وأن رجال الإسعاف لم يستطيعا تقديم الإسعافات لهما متأثرين بشدة إصابتهما مما تسبب في وفاتهما.

أسماء الضحايا

وقالت المصادر الطبية في مستشفي التل الكبير المركزي للوطن، أن الحادث أسفر عن وفاة كل من زياد محمد حجازي، ويوسف محمد حجازي مقيمين بقرية المحسمة القديمة التابعة لمركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية.

واضافت المصادر أن الشرطة حررت محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الحادث واننتداب مفتش الصحة للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.