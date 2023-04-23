إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة مع «تروسيكل» بطريق الإسماعيلية الصحراوي

أصيب 3 أشخاص في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد جراء تصادم سيارة ملاكي مع دراجة نارية "تروسيكل" على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي ونقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد تصادم سيارة بالكيلو 76 على طريق الإسماعيلية الصحراوي.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بثلاثة سيارات إسعاف نقلت المصابين إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وحررت محضر بالواقعة.

وقالت المصادر الطبية إن المصابين هم إبراهيم عبدالله فرج 23 سنة مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس ومحمد محمد مجدي 21 سنة مصاب سحجات وكدمات بالوجه وسيد عائد اللبان 28 عاما مصاب بجرح قطعي بالجبهة واشتباه كسر بعظمة الأنف مع نزيف من الأنف، وجميعهم مقيمين الخانكة محافظة القليوبية.

وقالت المصادر الطبية في مجمع الإسماعيلية الطبي، إن الحالة الصحية للمصابين شبه مستقرة وأنه تم استقبالهم في قسم الطوارئ وإجراء كافة الإسعافات الأولية اللازمة لهم.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجرى إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة لهم خلال للتأكد من عدم وجود نزيف داخلي أو إصابات خطيرة للمصابين.