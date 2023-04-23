«كانوا راكبين موتوسيكل».. تفاصيل مصرع طفلين أسفل قطار الإسماعيلية

كشفت مصادر أمنية عن تفاصيل مصرع طفلين في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت أسفل عجلات قطار الإسماعيلية ونقل الجثامين إلى المستشفى.

وقالت المصادر إن الطفلين كانا يستقلان دراجة نارية «موتوسيكل»، خلال عبورهما من مزلقان "البعالوة" في الإسماعيلية إلا أنهما سقطا بالدراجة لحظة عبور القطار مما أدى إلى إصابتهما إصابات بالغة توفيا على إثرها في الحال.

التحفظ علي الجثامين

وقررت جهات التحقيق في الإسماعيلية التحفظ على جثامين الطفلين في ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، لحين انتهاء التحقيقات في الواقعة والاستماع لشهود العيان.

كما قررت جهات التحقيق انتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثامين وانهاء تقرير الفحص والتأكد من سبب الوفاة وعدم وجود شبهة جنائية وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة.

أسماء المتوفيين

وأسفر حادث الإسماعيلية عن مصرع يوسف محمد حجازي حسن 13 سنة وشقيقه زياد محمد حجازي حسن 15 سنة متأثرين باصابتهما بإصايات مختلفة في أنحاء الجسم.

وانتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان الحادث لفحص الواثعة ومناقشة عامل المزلقان وشهود العيان حول الواقعة فيما أشارت المصادر الي أن الطفلين في سن صغير ولا يحمل أي منهما رخصة قيادة الدراجة النارية.