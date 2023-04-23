عضو «التنسيقية»: الرئيس أب لكل المصريين.. وحماية المواطن من أولوياته

قالت دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن القيادة المصرية تضع حماية المواطن المصري من أولويتها وتهدف إلى الارتقاء به وتوفير حياة كريمة له خاصة الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، موضحة: «لا شك أن لدينا قيادة سياسية تعلم جيدا مجريات الأمور وتضع حماية المواطن أولوية دائما، وتعلم أن الأسر الأكثر احتياجا هي الأولى بالرعاية في ظل أزمة اقتصادية عالمية تستلزم القيام ببعض الإجراءات الوقائية حتى مرور الأزمة».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجَّه، اليوم الأحد، برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه أي نسبة زيادة تصل إلى 48.8%؜، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر فقرا والأكثر احتياجا ومحدودي الدخل في ظل الموجة التضخمية العالمية، وهو التوجيه الذي نال إشادات واسعة.

دور المواطن في تحقيق التنمية

وأضافت «المقدم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية في صراع مستمر مع جشع التجار والتحديات التي تمر بها المنطقة العربية والعالم أجمع، وهو ما يمثل عقبات في طريق الدولة لتحقيق التنمية، وكما أشارت إلى أن المواطن أيضا عليه مسؤولية ودور هام في سبيل تحقيق التنمية، منها تحدي الزيادة السكانية، الاستهلاك المفرط، وغيره، حيث قالت: «العمل على هذه القضايا من قبل المواطن، مهم جدا في مسألة الحماية الاجتماعية ومواجهة صعوبات المعيشة والتزامات الحياة الأساسية».

ولفتت إلى أن القرار الأخير بشأن توسيع دائرة الحماية الاجتماعية يؤكد على صدق نوايا الدولة المصرية في تحسين حياة المواطن ورفع المستوى المعيشي للأكثر احتياجا، مؤكدة أن هذا الدرو لن يكتمل إلا بتعاون المصريين معه، حيث قالت: «السيد الرئيس أب لكل المصريين ويعمل جاهدا لحماية أبناء هذا الوطن فعلى المصريين التعاون حتى تنهض مصرنا العزيزة».