بتوجيهات رئاسية.. زيادة الدعم إلى 529.7 مليار جنيه والتوسع في شبكة الحماية الاجتماعية

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أمر برفع موازنة الدعم والحماية الاجتماعية من 358.4 مليار جنيه إلى 529.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 48.8% للتخفيف عن المواطنين، فى ظل الموجة التضخمية العالمية، بما يُمكِّن الدولة من التوسع فى شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافاً للأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الدولة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستكمال المرحلة الأولى، وبدء الثانية لتطوير الريف، تحقيقاً للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد، لتوفير حياة كريمة مستدامة لـ60% من المصريين والارتقاء بالمستوى الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للأسر المستهدفة.

«المالية»: وإطلاق المرحلة الثانية من «حياة كريمة» تحقيقاً للتنمية الشاملة والقضاء على الفقر

وأوضح الوزير أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة التى من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية الزراعية والصناعية، وتم تخصيص 19.5 مليار جنيه لمبادرة دعم سعر الفائدة فى التسهيلات الائتمانية لأصحاب الأنشطة الصناعية والزراعية، لتحفيزهم ودفعهم للتوسع فى الإنتاج، و28.1 مليار جنيه لدعم وتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوى 368.3%، مقارنة بـ6 مليارات جنيه خلال العام المالى الحالى لبرنامج «دعم المصدرين».

من جانبه، أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تكليف الرئيس بزيادة موازنة الدعم يمثل توسعاً غير مسبوق فى شبكة الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.

وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد العمال، فى تصريحات لـ«الوطن»، إن القرار يستهدف الارتقاء بمستوى معيشة الأسر الأوْلى بالرعاية، خاصة أن الزيادة فى موازنة الدعم تشمل الاحتياجات الأساسية لهذه الفئة، ومن بينها زيادة دعم السلع التموينية والمواد البترولية والتأمين الصحى والأدوية والإسكان الاجتماعى ومعاش الضمان الاجتماعى والعلاج على نفقة الدولة.

وأضاف «البدوى» أن مثل هذه القرارات تؤكد أن الدولة والقيادة السياسية تضع المواطن على رأس أولوياتها، وتتحرك سريعاً لمساندته لمواجهة الظروف الاقتصادية الاستثنائية التى يمر بها العالم الآن وتتأثر بها مصر، داعياً المجتمع المدنى للتحرك سريعاً نحو الأسر الأكثر احتياجاً وتقديم يد العون لها أسوة بما تقدمه الدولة بغرض تكامل منظومة الحماية الاجتماعية.