إقبال كثيف على شواطئ رأس البر والمزارات السياحية في ثالث أيام العيد

شهدت مدينة رأس البر إقبالا كبيرا من المواطنين ورواد المدينة منذ اللحظة الأولى منذ انطلاق عيد الفطر وحتى ثالث أيام العيد كأحد أهم المزارات السياحية في محافظة دمياط.

وقال المحاسب وليد الشهاوي، رئيس مدينة رأس البر في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنه تم تزويد الشاطئ بـ5 خيام لتجميع الأطفال التائهين، و4 خيام للإسعاف و33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

إنقاذ عدد 13 حالة من الغرق

وأضاف رئيس مدينة رأس البر، اليوم، أنه جرى إنقاذ 13 حالة من الغرق، كما جرى تسليم عدد 21 طفل تائه إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا بكل خير، في إطار خطة المدينة لتوفير كافة الخدمات اللازمة للمصطافين وروادها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، وأضاف أن هناك مجهودات كبيرة مبذولة منذ أيام وجاري الاستعدادات المكثفة تأهبا لاستقبال رواد المدينة الذي من المعتاد أن يأتون بأعداد كبيرة كل عام.

اللسان وشارع النيل والجربي

وأوضح أنه تم فتح الشواطئ استعداد لاستقبال المواطنين مع تكثيف وجود فرق الإنقاذ على كافة الشواطئ بعد رفع درجة الاستعداد القصوى مع تواجد أمني مكثف في مناطق التجمعات مثل منطقة اللسان وشارع النيل والجربي وكافة الشواطئ ابتداء من المنطقة الأولى اللسان وحتى شاطئ النخيل التي استقبلت منذ اليوم الأول عشرات الآلاف من الأسر.

توافد الزائرين من المحافظات

وأكد أن هناك أعداد كبيرة من الرحلات الداخلية يتوافدون لقضاء إجازة العيد من محافظات مصر المختلفة، في ظل الأجواء المتميزة من الطقس علي مدار عيد الفطر 2023.

مزارات سياحية في رأس البر

وفي جولة لـ«الوطن» في شوارع مدينة رأس البر في ثالث أيام العيد تبين إقبال مكثف من المواطنين على المدينة وخاصة شارع النيل، وبلقاء أحمد أحد مواطني محافظة دمياط أكد لـ«الوطن» أن الأسر مشتاقة للخروج والفسح في العيد بعد انتهاء الشهر الكريم خاصة وأن رأس البر لها مذاق خاص وهناك نوع من البهجة والسرور على قلوب المواطنين الصغار والكبار.

كما أن من عادات الدمايطة الخروج للبحر والمتنزهات في شارع النيل والجربي بعد زيارات الأهل والأقارب في أيام العيد وتتزايد الخروجات ثالث أيام العيد مع تجمعات الأصدقاء ورحلات المحافظات القريبة من دمياط التي تجوب شوارع رأس البر وخاصة شارع النيل الذي به مراكب ولانشات تخرج في جولات نيلية من منطقة اللسان وحتى الجربي، مما يعكس الازدحام في المزارات السياحية والمطاعم والمقاهي بشارع النيل وشواطئ البحر والسهر لساعات متأخرة.