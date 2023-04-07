أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة.. أشهرها رأس البر

يستعد مواطنو محافظة دمياط من الآن لتحديد أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة لقضاء عطلة عيد الفطر المبارك عقب انقضاء شهر رمضان الذي أوشك على الانتهاء بعد أن انتصف ليكون العيد فرحة للمواطنين ومكافأة ربانية على الصيام الذي استمر ما بين 29 إلى 30 يوما وفقا لاستطلاع شهر شوال لهذا العام.

ويحتاج المواطنون لتحديد أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة قبل العيد بوقت كافٍ لوضع خطة النزهة واختيار المكان الأنسب، خاصة عند وجود أطفال أو كبار سن أو ذوي احتياجات خاصة بالأسرة، ما يعني وجود ترتيبات خاصة للرحلة.

أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة

أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة متنوعة ومتعددة ما بين سياحية وساحلية وثقافية فضلا عن المعالم الطبيعية، والتي لا يهتم أهالي محافظة دمياط فقط بمعرفتها، بل وأهالي المحافظات المجاورة أيضا ومن يريد قضاء العطلة بمدينة ساحلية، فتكون مدينة رأس البر الخيار المناسب فيعد هو المصيف الأشهر للعديد من المصريين، فضلا عن وجود سياحة الطعام والحلوى فتشتهر المحافظة بعدة أطعمة بينها المشبك الدمياطي والجبنة الدمياطي، فيستغل كثير من الزائرين زيارة دمياط للسياحة الغذائية.

أماكن للخروج في العيد

وتسهيلا على المواطنين من خارج وداخل محافظة دمياط تقدم «الوطن» خريطة بأماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط بأقل تكلفة، وفقا لمحافظة دمياط، فى إطار خدمات الجريدة المتعددة لمتابعيها..

مدينة دمياط الجديدة: مدينة ساحلية أنشئت على ساحل البحر المتوسط، تضم عدة شواطئ ومطاعم وكافيهات والأماكن الترفيهية وتعد من أهم المدن الساحلية المصرية التي تطل مباشرة على البحر الأبيض المتوسط، وتضم العديد أيضا من المعالم الأثرية، فضلا عن مبانيها ذات الطراز المتميز وشواطئها التي جعلتها القبلة الأولى في السياحة الساحلية بالدلتا.

خريطة أماكن للخروج في العيد بمحافظة دمياط

الاستاد الرياضي بدمياط الجديدة: متنزه متسع لممارسة العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية ويضم أماكن لجلوس العائلات والبرجولات يكون متاحا للزيارة من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل.

مفارق الميناء بدمياط: مكان للتنزه وقضاء يوم رفقة الأسرة ويضم العديد من المطاعم والكافيهات يكون مفتوحا للزيارة من الساعة 11 صباحا حتى 12 ليلا ويصل حتى 2 صباحا بالمناسبات والأعياد.

رأس البر ومنطقة العشش بدمياط

رأس البر: مدينة رأس البر الساحلية بمحافظة دمياط من أقدم وأشهر المصايف المصرية، يمتد على ساحل البحر المتوسط، بطول 4 كيلومترات، وينتشر بها عدد كبير من الكافتيريات.

منطقة العشش: تضم رأس البر منطقة العشش وهى فيلات رأس البر بطرازها المميز ويمكن تأجيرها بأسعار متفاوتة تختلف وفقا للقرب أو البعد من الصف الأول لشاطئ البحر.

اللسان: منطقة اللسان وهي بها التقاء نهر النيل والبحر المتوسط وتضم عدة كافيهات وأماكن للتنزه، حيث يأتي إليها العديد من المواطنين لرؤية تلك الأية الفريدة من التقاء البحر والنيل واختلاف لون المياه بينهم.

أماكن للتنزه بمحافظة دمياط

مدينة الملاهي بدمياط الجديدة: تضم مدينة ملاهي مائية بساحل البحر المتوسط وتضم عدة لعاب بينها ألعاب مائية.

متحف الأسماك: يوجد بمدينة دمياط ويضم العديد من أنواع الأسماك، والأحياء المائية.

الحديقة الدولية: تضم العديد من المساحات الخضراء المناسبة للمشي والتنزه وبها لعدد من الوسائل الترفيهية للأطفال وأماكن لانتظار العائلات ومتاحة 24 ساعة .

الحديقة المركزية: تقع في قلب المدينة، على مساحة 55 فداناً وتضم مسطحات خضراء وتضم ألعابا ترفيهية مجانية، ومنطقة للملاهي الكهربائية للأطفال.

مشبك وأثاث دمياط

فضلا عن عدة مصانع ومعامل للحلويات والتي تضم المشبك الدمياطى والحلوى المميزة بينها الحجازية والتمرية والحلوى الشرقية وتنتشر على طول محافظة دمياط، بالأضافة لمعارض الأخشاب الدمياطى المميزة والتى تجذب الزائرين لمشاهدتها أيضا فهى أحد معالم دمياط المميزة.