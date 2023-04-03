أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في دمياط.. رأس البر واللسان

يستعد أهالي محافظة دمياط لاستقبال شم النسيم خلال الأيام القليلة القادمة، حيث يكون متنفسا للأسر خاصة الأطفال للخروج والتنزة وقضاء اليوم في طقوس الاحتفال بعيد شم النسيم ذلك الطقس الفرعوني، الذي يشتهر بالألوان الزاهية بكل متعلقات الاحتفال لذلك نعرض أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في دمياط.

تحرص الأسر على قضاء اليوم خارج المنزل مما يعد موسما للخروج للتنزة، فتفتح المتنزهات والحدائق والأماكن الترفيهية أبوابها للمواطنين.

أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في دمياط

وتستعرض «الوطن» أبرز أماكن الفسحة يوم شم النسيم 2023 في دمياط وفقا لبيان المحافظة.

رأس البر: تعد مدينة رأس البر الساحلية بمحافظة دمياط أشهر المصايف التي يقصدها المواطنون خاصة بشم النسيم للاحتفال وقضاء اليوم على الشاطئ خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

اللسان ملتقى نهر النيل والبحر

اللسان: تعد منطقة «اللسان»، بمدينة رأس البر من أشهر المقاصد السياحية بمحافظة دمياط، حيث يلتقي بها نهر النيل والبحر المتوسط، مما يجذب المواطنين أهل المدينة وزائريها لمشاهدة ذلك، فضلا عن انتشار الكافيتريات حولها.

الحديقة المركزية بدمياط للأطفال والكبار

الحديقة المركزية: أشهر حدائق محافظة دمياط العامة، مقامة على 55 فدانا وتضم مسطحات خضراء داخلها، وأماكن لألعاب الأطفال ومدينة ملاهي وأماكن لتنزه العائلات وانتظارهم ومطاعم، بتذكرة جنيهين فقط للكبار.

شاطئ دمياط الجديدة يستقبل المواطنين

شاطئ دمياط الجديدة: يجد شاطئ البحر إقبالا بشم النسيم خاصة مع انتشار الكافتيريات والمطاعم التي تخدم المواطنين.