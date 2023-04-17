أسعار مصيف رأس البر 2023.. شاليهات وشقق

ارتفعت درجات الحرارة واقترب فصل الصيف ليبدأ البحث عن المصايف، والتي تعد من أكثرها شهرة مصيف رأس البر بمحافظة دمياط، ونعرض في السطور التالية أسعار مصيف رأس البر 2023.

وفي مصيف رأس البر 2023 يوجد العديد من أنواع الحجوزات، إما اليومي، أو الأسبوعي، للاستمتاع بشواطئ المدينة، فضلًا عن أن الأماكن السياحية التي تضمها محافظة دمياط.

أسعار مصيف رأس البر 2023

أسعار مصيف رأس البر 2023 حددتها محافظة دمياط لهذا العام، وتختلف وفقا للقرب أو البعد عن الشواطئ ليبدأ سعر الليلة للعشة «الفيلا» ما بين 750 إلى 1500 جنيه، وفقا لحديث «محمد على» صاحب مكتب تأجير عشش وشقق بمدينة رأس البر لـ«الوطن».

تفاصيل أسعار مصيف رأس البر

ويبدأ سعر إيجار الشقة في رأس البر من 500 جنيه في اليوم وتتكون عادة من 3 غرف و2 حمام و2 صالة.

فيما يبدأ سعر الشاليهات من 800 جنيه باليوم وفقا للقرب والبعد عن الشاطئ، والخدمات المتوفرة بالشالية.

ووفقا لنزل الشباب بمدينة رأس البر فيبدأ سعر الليلة بـ350 جنيها.

أماكن للفسح برأس البر

تعد مدينة رأس البر من أكثر الأماكن جذبا للمواطنين لقضاء وقت ممتع في المصيف، فضلا عن جوها الرائع فهي تطل على البحر المتوسط ونهر النيل معا وتضم اللسان ملتقى البحر المتوسط ونهر النيل والكورنيش والشواطئ والحديقة العامة واستاد دمياط ودمياط الجديدة وشوارع رأس البر ذات الطراز المعماري الرائع والعديد من الأماكن السياحية، التي تتوافر بها المرافق كاملة.

أشهر شواطئ رأس البر

وتضم مدينة رأس البر عدة شواطئ تضم العديد من المرافق والكماليات والكافيهات والمطاعم ومن بين الشواطئ، التالي:

شاطئ النخيل

شاطئ رأس البر

شاطئ 51

شاطئ 101

شاطئ بلاج رأس البر