صاحبة مبادرة توثيق المطبخ المصري: المصريون أول من ابتكر عمل المخبوزات في العالم

الاهتمام بالطعام المصرى وأصله التاريخى فكرة شغلت ذهن سيدة مصرية لسنوات، حتى أقدمت على البحث فى مختلف أنواع أكلات المطبخ المصرى الغنى بالكثير منها على مر السنين، والذى لا يقتصر على الكشرى والفول والمحشى وأشياء أخرى ألفناها.. هكذا أقدمت المهندسة سميرة عبدالقادر، المهتمة بتوثيق الطعام المصرى، على تأسيس مبادرة لإحياء الأكلات التى تعتبرها مرجعاً مصرياً خالصاً لأطعمة مصرية شهية وصحية، وإعادة إحياء الأكلات التى لم تعُد تُطهى بشكل كبير، باعتبار أن الطعام جزء من تراث أى بلد وتاريخه وجانب من موروثه الثقافى ينبغى حمايته والحفاظ عليه.

كيف يمكننا توثيق المطبخ المصرى؟

- من الضرورى أن نعرف تراثنا وتاريخنا الذى يُعتبر الأكل جزءاً لا يتجزأ من عظمته، وأن نهتم به ونسعى إلى إظهاره والحفاظ عليه، وإعادة إحياء هذا الجزء المهم من تاريخنا من خلال طرق مختلفة، منها التعريف بوصفات هذه الأطعمة والكتابة عنها وتوثيقها لأن مصر أصل الطعام فى العالم، وانفرد شعبها بالعديد من الأكلات التى نقلتها شعوب العالم وطهتها بشكل مختلف.

«سميرة»: الأكلات المصرية الأصيلة «صحية» لاعتمادها على البروتين النباتي والخضراوات

مع انتشار ظاهرة الفاست فود والتخلى عن الأكلات المنزلية هل يمكننا العودة لطعامنا؟

- الأكلات المصرية تُعتبر صحية لاعتمادها على مصادر البروتين النباتى والخضراوات، لكنها تحتاج إلى اهتمام وتوثيق بشكل كبير، وما يقال دوماً عن فقر المطبخ المصرى غير صحيح تاريخياً، ومن خلال اهتمامى بهذا الشأن وجدت كماً كبيراً من المعلومات المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعى.

هل هناك أكلات ومخبوزات ابتكرها المصريون ونقلتها ثقافات أخرى؟

- تأتى المخبوزات على رأس قائمة اهتمامات المصريين بالمطبخ، وهى عادة قديمة منذ عهد المصريين القدماء، كان الخبز على رأس قوائم الطعام، ونستطيع القول إن المصريين هم أول من ابتكر المخبوزات فى العالم وليس الشرق الأوسط وأفريقيا فقط، ففكرة تخمير العجين مصرية بامتياز، وكذلك ثقافتنا هى أول من صنع العجينة المتطورة والفطائر بكل الأشكال، وكذلك أنواع الفطائر الشبيهة بالبيتزا و«العجين المورق»، مثل الفطير المشلتت المصرى الشهير، وأشكال أخرى تشبه فى الوقت الحالى الكرواسون، ومصر غنية على مر العصور بكثير من أنواع الخبز.

سميرة: مطبخنا يتميز بثراء كبير في الأطعمة.. وكثير منها اندثر بسبب عدم التوثيق

إلى أى مدى المطبخ المصرى غنى بالأكلات؟

- تتميز مصر بثراء غير عادى فى الطعام بخلاف العديد من دول العالم، فمحافظات الجنوب لها أطعمتها التى تختلف عن محافظات الشمال، وكذلك المحافظات الصحراوية. وتشتهر الإسكندرية مثلاً بأنواع مختلفة من المأكولات البحرية، وكذلك المحافظات الساحلية، وتشتهر محافظات الدلتا بالحلويات مثل الهريسة والحجازية، ومن المعروف عن الشرقية أكلة قديمة جداً تشبه السينابون حالياً وتُسمّى المعمولة، على الرغم من اشتراك المصريين فى تناول أنواع محدودة من الطعام تتمثل فى الكشرى والملوخية والمحشى. أما محافظات الجنوب فمعروفة بتعدد أنواع الأطعمة والمخبوزات، ومنها «العيش الشمسى» الموروث من العصر الفرعونى، وخبز الكماج أو البتاكين، وغيره مثل الدوكة والكابد والمصبوبة التى تشبه الكريب وتُصنع من عجين سائل، فكل منطقة حتى فى الإقليم الواحد لها نوع خاص من الخبز يميزها ويُصنع باستمرار للاستخدام اليومى.

هل هناك أطعمة مصرية اندثرت ولا يعرفها المصريون فى الوقت الحالى؟

- اتبعت أكثر من طريقة للتوثيق للنظر فى وصفات الأكلات وأصلها، أيضاً وجدت العديد من الأكلات حول العالم نشأت هنا، ولكنها انتقلت إلى مناطق وثقافات أخرى وشعوب قدمتها على موائدها، ومن بينها الكنافة النابلسية التى صنعها سكان منطقة الشام مثل سوريا وفلسطين، وأضافوا عليها الجبن، وأصبحت من علامات مدينة نابلس، وهكذا بالنسبة إلى كثير من الأكلات التى تنشأ فى بلد وتنتقل إلى مكان آخر وتُطهى بشكل مختلف، كما ورد عن بعض المؤرخين والرحالة الفرنسيين أن الحملة الفرنسية على مصر أخذت عدداً كبيراً من الأطعمة والمشروبات وتعلمت وصفاتها ونقلتها إلى فرنسا، وكذلك فعلت العديد من الثقافات الأخرى التى احتكت بالمصريين على مر العصور. وبالفعل هناك العديد من الأكلات والمشروبات وبعض طرق طبخ الخضراوات قد اندثرت، وغيرها من هرائس اللحوم التى أطلق عليها الكشك، وهى وصفة مختلفة تماماً عن الأكلة المعروفة لدى بعض محافظات مصر حالياً، وأعداد أخرى من الأطعمة التى لم يسمع المصريون عنها حتى وقتنا هذا أو حتى وصفاتها الأصلية، وكان المصريون يطبخون اللحوم والفراخ بالعسل والتفاح والمشمش، بالإضافة إلى أنواع أخرى من الحلويات اندثرت واندثرت معها وصفاتها الأصلية.

التوثيق

اخترت توثيق الطعام كموروث ينبغى حمايته والحفاظ عليه، ومن الضرورى معرفة أن كل محافظة فى مصر يميزها نوع من الطعام، وهناك تنوع فى هذه الأكلات وطريقة تقديمها.