إيرادات فيلم رمسيس باريس تحتل المركز الخامس في ثاني أيام العيد

احتل فيلم رمسيس باريس بطولة الفنانة هيفاء وهبي، المركز الخامس بين الأفلام المنافسة الأخرى في إيرادات ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

إيرادات فيلم رمسيس باريس

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «رمسيس باريس» حقق522,201 ألف جنيه واحتل المركز الخامس بين الأفلام المنافسة خلال ثاني أيام موسم عيد الفطر.

فيلم «رمسيس باريس»

فيلم «رمسيس باريس» يضم مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم هيفاء وهبي، ومحمد سلام، وحمدي الميرغني، ومحمود حافظ، ومحمد ثروت، ومصطفى خاطر، وجومانا مراد، ومحمد أسامة أوس أوس، وسامي مغاوري وآخرين، وهو من تأليف كريم حسن بشير، وإخراج أحمد خالد موسى.

وتجسد هيفاء وهبي خلال الأحداث دور فتاة شعبية تدعى «حنين»، وتدفعها أسباب للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات،حيث تدور أحداث الفيلم حول مجموعة شباب تضطرهم الظروف للسفر الي باريس وتواجههم العديد من الصعوبات.