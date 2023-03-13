هيفاء وهبي ترفع دعوى قضائية ضد أشخاص أساءوا لها على السوشيال ميديا

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي رفعها دعوى قضائية على أشخاص تعرضوا لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بالإساءة.

وقالت هيفاء وهبي في تصريحات لها عبر إحدى القنوات اللبنانية: «لقد لجأت للقانون لكي أسترد حقي وهذه الرسالة لجميع الناس، أي حدا يضايقكم على السوشيال ميديا لازم يتحبس وياخد جزائه، ولازم تلجأوا للقضاء، لأن السوشيال ميديا بيحصل فيها تخطي كتير للحدود، فيجب هذه الأشخاص أن تأخد جزاءها ويتم معاقبتها وحبسها فورا».

فيلم «رمسيس باريس»

يذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي فيلم «رمسيس باريس» والذي تجسد خلال أحداثه دور فتاة شعبية تدعى حنين، تضطر للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.