طرح البوستر الدعائي لفيلم «رمسيس باريس» بطولة هيفاء وهبي

طرح المنتج ريمون رمسيس، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، البوستر الدعائي لفيلم «رمسيس باريس» للفنانة هيفاء وهبي.

وظهر في البوستر صورة هيفاء وهبي وحمدي المرغني والاهرامات الثلاثة وبرج إيفل، وعلق المنتج ريمون رمسيس قائلا: «التيزر التشويقي لفيلم رمسيس باريس، بطولة هيفاء وهبي عيد الفطر بجميع دور العرض، الجمعة الساعه 5 مساء بتوقيت مصر».

فيلم «رمسيس باريس»

يشارك بجانب هيفاء وهبي في فيلم «رمسيس باريس» عدد من النجوم أبرزهم محمد سلامة، محمد أسامة أس أس، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمد ثروت، محمود حافظ، مصطفى البنا، التونسية سميرة مقرون.

وتجسد هيفاء وهبي، خلال أحداث الفيلم دور فتاة شعبية تدعى حنين، أسباب تدفعها للسفر إلى أوروبا وتواجه صعوبات.