الذهب الأصفر يتدفق على خزائن الدقهلية.. توريد 763 طنا قمح خلال ساعات

بدأ الذهب الأصفر يتدفق على صوامع وشون محافظة الدقهلية من أول أيام توريد القمح في موسم 2023 والتي أعلنت مديرية تموين الدقهلية عن انطلاقه اليوم، واستمراره حتى انتهاء حصاد آخر حبة قمح في الحقول، وسط تفاؤل كبير بين المزارعين في تحقيق أعلي معدل إنتاج هذا الموسم وأعلي عائد على الإطلاق بعد أن قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع سعر أردب القمح إلى 1500 جنيه للأدب زنة 150 كيلو جرام.

الذهب الأصفر يتدفق على خزائن الدقهلية

وقال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية تموين الدقهلية، إن الذهب الأصفر بدأ يتدفق على خزائن الدقهلية مع انطلاق موسم توريد القمح اليوم 23 أبريل 2023 في موقعين تخزينيين هما صومعة بني عبيد التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وشونة السنبلاوين التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وتفتح باقي المواقع تباعا مع زيادة حصاد القمح.

صليب: كلنا تفاؤل بعد قرار الرئيس بزيادة سعر القمح

وأضاف شريف صليب لـ«الوطن»، أن هذا الموسم مبشر بالخير وكلنا تفاؤل في دخول أكبر كمية من الذهب الأصفر إلى مواقع التخزيين بعد الزيادة الكبيرة في قيمته التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص كل مزارع على الحصول على أعلى عائد وكله يصب في مصلحة الوطن.

توريد 763 قمح خلال ساعات من فتح باب التوريد

وأشار إلى أن ما تم توريده خلال ساعات من فتح باب توريد القمح بلغ 763 طنا قمح، منهم 263 طنا من القمح في صومعة بني عبيد التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزيين، و500 طنا قمح في شونة السنبلاوين التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا حسب المواصفات التي حددتها وزاتي ‏التموين ‏والزراعة.‏

دايرة: 37 موقعا تخزينيا جاهزين لتخزين محصول القمح

ومن جانبه قال المحاسب السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إن تموين الدقهلية استعد لموسم القمح 2023 بعدد 37 موقعا تخزينيا، جاهزين لتخزين محصول القمح حيث تبلغ السعة التخزينية بهم 272 ألف طن، وتبلغ المساحة المزروعة من القمح هذا العام في نطاق محافظة الدقهلية 272 ألف فدان من المتوقع أن يتم توريد 460 ألف طن قمح خلال هذا الموسم.

وأضاف محمد دايرة لـ«الوطن»، أنه جرى تشكيل لجان استلام وفرز من 6 جهات وفقا لقرار وزير التموين وهم: «مديرية التموين، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومديرية الزراعة، والجهات المسوقة، وزان معتمد، البورصة السلعية».

وأكد أنه محظور نقل القمح من محافظة إلى أخرى خلال موسم حصاد القمح 2023 إلا بعد الحصول على تصريح من مديرية التموين وذلك عملية تنظيمية فقط لمعرفة إنتاج كل محافظة.