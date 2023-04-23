القنصل السوري بمصر وفرقة الأخوة أبو شعر يقدمون العزاء في محمد قنوع

يقام حاليا بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، عزاء الفنان السوري الراحل محمد قنوع، الذي وافته المنية مساء أمس بعد إصابته بسكته قلبية مفاجئة.

حضور العزاء بالقاهرة

ويستقبل العزاء بالقاهرة شقيق الفنان الراحل محمد قنوع، وحرص عدد من المعارف والأصدقاء السوريين بالقاهرة على تقديم واجب العزاء، وكذلك القنصل السوري في القاهرة، وفرقة الأخوة أبو شعر.

نعي الفنانين لمحمد قنوع

ونعى الراحل محمد قنوع، عدد من الفنانين عبر صفحاتهم ومن بينهم يوسف الخال، إذ كتب: «يا الله.. والله ما بقى فينا نحمل.. محمد شيخ الشباب.. خيرة الشباب.. جميل الفنانين الممثلين.. الله يرحم روحك، ‫محمد قنوع».

كما نعته أيضا شكران مرتجي، وكتبت: «محمد يا محمد يا الله دخيلك يا الله دخيلك لا اعتراض القلب خلص ما عاد يقدر يتحمل القلب فاض بالفراق والحزن محمد ياخيي وصديق الكل يا شومان، إنا لله وإنا إليه راجعون».