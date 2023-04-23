بدء عزاء الفنان السوري محمد قنوع بمسجد الحصري في 6 أكتوبر

يستقبل يحيى قنوع، شقيق الفنان السوري الراحل محمد قنوع، الآن، عزاء شقيقه بمسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر، وسط حضور عدد من أصدقاء شقيقه.

وفاة محمد قنوع

ورحل محمد قنوع ليلة أمس عن عالمنا، عن عمر ناهز 49 عاما؛ نتيجة سكتة قلبية مفاجئة، ونعاه عدد كبير من نجوم سوريا، ومن بينهم باسم ياخوري، شكران مرتجي، جومانا مراد.

جنازة محمد قنوع

وشيع جثمان محمد قنوع، صباح اليوم من سوريا، وسط حضور عدد من الفنانين السوريين، من بينهم سوزان نجم الدين والليث حجو.

يذكر أن الراحل شارك في رمضان الماضي بعدد من الأعمال السورية، ومن بينها مربى العز.