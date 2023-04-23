وزيرة الثقافة: عودة الحياة إلى خشبة مسارح الدولة قريبا

أزاحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الستار عن اللوحة التذكارية لأعمال تطوير وتحديث «مسرح ميامي»، بشارع طلعت حرب، وسط القاهرة، وشهدت العرض المسرحي الافتتاحي «طيب وأمير»، والذي يدور حول تراث نجيب الريحاني، وبديع خيري.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي، إن افتتاح مسرح ميامي يُمثل قيمة مضافة إلى رصيد مسارح الدولة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عودة الحياة إلى خشبة العديد من المسارح حيث يجرى تنفيذ عدد من المشروعات في هذا الصدد، منها مشروعات تطوير مسرحي الغد وبيرم التونسي، وكذلك إعادة هيكلة مسرحي متروبول، والعائم إلى جانب افتتاح مشروع مسرح مصر.

افتتاح أعمال تطوير مسرح ميامي

وأشادت الوزيرة بالمستوى الإبداعي المتميز للعرض المسرحي طيب وأمير، ووجهت التهنئة لفريق العمل على عرضهم الافتتاحي وحثتهم على بذل مزيد من الجهد، وثمنت جهود الفنانين والمبدعين في إثراء المشهد الثقافي المصري.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بافتتاح مسرح ميامي بعد تطويره بالشكل الذي يليق بقيمة وعراقة مسارح الدولة، والتي شهدت عروضها خلال الفترة الماضية زخمًا لافتًا وإقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتجاوزت بعض العروض ال 100 ليلة عرض مسرحي، ما يؤكد أهمية المسرح لدى الجمهور المصري.

ومن جهة أخرى، وجه الفنان ياسر الطوبجي، الشكر لوزيرة الثقافة، على إعادة افتتاح مسرح ميامي وإعادة تشغيله بعد تطويره، وأكد أن توليه مسئولية المسرح الكوميدي جعلته مسئولًا أن يُقدم أعمالًا كوميدية معاصرة في رداء جديد يناسب الجمهور الحالي والأجيال الحديثة، فكانت مسرحية «طيب وأمير» المأخوذة من تراث نجيب الريحاني وبديع خيري.

وأضاف أن خطته في المرحلة القادمة تكمن في جذب نجوم الكوميديا، لتقديم أعمال قوية تناسب تاريخ المسرح الكوميدي المصري.

عرض «طيب وأمير» بطولة عمرو رمزي، هشام إسماعيل، تامر فرج، أحمد السلكاوي، رشا فؤاد، نهى لطفي، شريف حسني، شيماء عبد القادر، محمود الهنيدي، محمود فتحي ونجوم المسرح الكوميدي، تأليف أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، وأشعار طارق علي، وإخراج محمد جبر.