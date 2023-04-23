ضبط 312 كيلو فسيخ فاسد وتحرير 17 محضرا تموينيا في كفر الشيخ

أكد عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، في محافظة كفر الشيخ، ضبط 312 كيلو فسيخ ورنجة مملحة غير صالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك داخل بعض محلات بيع الفسيخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات.

تحرير 17 محضراً تموينيا

وأضاف عماد حبيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحملات التموينية، في محافظة كفر الشيخ، مستمرة علي مدار اليوم، والتي تمكنت من تحرير 17 محضراً مخالفات تموينيا، تضمن حالات البيع علي غير المقرر لها خارج التسعيرة، بالإضافة لحالات للغش التجاري لبعض السلع الغذائية المباعة للمستهلك، كما تم تحرير عدد من المحاضر لأصحاب مخابز العيش المدعم، وذلك لنقض وزن رغيف العيش.

حملات تموينية تستهدف المخالفين

وأشار أيضا أن الحملات التموينية تمكنت من ضبط عدد 6 محضراً تموينيا غش تجاري في بعض السلع واللحوم، و 11 محاضر للبيع خارج التسعيرة المقررة لبعض السلع الغذائية والألبان والجبن، كما تضمنت المخالفات عدم الإعلان عن السعر المقرر لتلك المنتجات لدى أصحاب المحال التجارية، وفي الأسواق الحرة، المخالفين في هذا الصدد، وذلك بإجمالي 17 محضراً تموينيا، خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.