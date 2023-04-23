يسرا اللوزي: سعيدة بلقب «أم البنات» ولا أرغب في إنجاب أولاد

أعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن سعادتها البالغة لمشاركتها في مسلسل «جميلة» الذي عُرض في موسم رمضان الماضي على قناتي «أون» و«سي بي سي»، إذ ذكرت أنها توافق دائما على عمل البطولات الجماعية في الأعمال الفنية ولا ترفضها، ولكن الأمر برمته يتوقف على شخصيتها في الدور.

تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدها

وأضافت «اللوزي»، خلال حوارها في برنامج «واحد من الناس»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي، على شاشة «الحياة»، أنها سعيدة للغاية بلقب «أم البنات» ولا تتمنى إنجاب أولاد، مؤكدة في الوقت ذاته أنها تعرضت للاكتئاب بعد وفاة والدها: «بدعي ربنا يكون والدي فخور بيا دلوقتي».

ريهام حجاج ترشح يسرا اللوزي لدور شيرى

وأعربت الفنانة يسرا اللوزي، عن أمنيتها في المشاركة بعمل سينمائي قريبًا، مؤكدة أنها كانت دائما تحرص على عرض أدوارها على والدها قبل الموافقة عليها، وتقوم بعمل ذلك مع زوجها، مؤكدة أن الفنانة ريهام حجاج هي من رشحتها لدور شيرى في مسلسل «جميلة».