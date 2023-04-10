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مسلسل جميلة الحلقة 19.. أحمد وفيق يكتشف طريقة تجسس يسرا اللوزي عليه

كتب:

هبة أمين
08:24 م | الإثنين 10 أبريل 2023
يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

يسرا اللوزي في مسلسل جميلة

شهد مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، إبلاغ نيرمين، وتقوم بدورها عبير صبري، هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، أن السكرتيرة الخاصة به، تتجسس عليه وتنقل جميع أخباره إلى زوجته شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، وذلك بعد ما قالته الأخيرة لصديقتها نيرمين سهواً بأنها تعرف جميع أخبار هشام عن طريق السكرتيرة.

مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 19 بطولة ريهام حجاج، اتصل هشام تليفونيًا بنيرمين التي تزوجها عرفيًا وهى طليقة صديقة زياد ويقوم بدوره هاني عادل، ليخبرها بتنفيذ خطتهما الخاصة بحمل جميلة خلال عملية الحقن المجهري، ونبهته نيرمين إلى أن شيري جندت السكرتيرة لنقل أخباره إليها.

أحداث مسلسل جميلة

وفي الوقت نفسه كانت السكرتيرة تخبر شيري على الهاتف بأن هناك أمرًا غريبًا حدث أثناء العملية، وقبل أن تكمل حديثها استدعاها هشام إلى مكتبه، واضطرت لغلق الهاتف مع شيري بسرعة لتذهب إليه.

أزمات مسلسل جميلة

غضب هشام بشدة مما سمعه من نيرمين، وخاطب السكرتيرة معنفًا إياها بسبب نقل أخباره إلى زوجته شيري، وحاولت إنكار ذلك، إلا أنه هددها بالسجن، وطلب منها الاعتراف بكل المعلومات التي قالتها قبل ذلك عنه.

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بقلم هبة أمين