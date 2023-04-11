مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تحاول الإيقاع بهشام

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، تجمع عدد من أصدقاء جميلة داخل منزلها، بناء على دعوة زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، حيث قرر دعوتهم احتفالًا بخروج جميلة من المستشفى بعد خضوعها لجراحة استعدادًا لخطوة الحمل والإنجاب، بالرغم من طلب دكتور هشام صديقه ويقوم بدوره أحمد وفيق، الراحة التامة لها لمدة 15 يوما.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، قامت شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، بسرد حكاية عن سيدة تعرفها اكتشفت خيانة زوجها وعلاقته بصديقتها المقربة وزواجه منها دون علمها.

أحداث مسلسل جميلة

وسادت حالة من الدهشة بين الحاضرين في منزل جميلة، خصوصًا هشام زوج شيري، والذي تزوج سرًا من نيرمين طليقة صديقة زياد وصديقة زوجته شيري وتقوم بدورها عبير صبري، والذي قاطع شيري بتأكيده أنه في حالة حدوث ذلك تكون الزوجة هي السبب.

أزمات في حياة جميلة

تنفعل شيري، وتشعر بالإحراج بسبب رد زوجها هشام، وتؤكد له أن الزوج الذي يخون زوجته، تكون عيونه زائغة، وتُلمح أمام هشام، كيف اكتشفت هذه السيدة خيانة زوجها مع صديقتها لتقاطعها جميلة بتأكيدها أن الصديقة هي التي فعلت ذلك عن عمد، لتنظر شيري إلى هشام للتأكيد على كلام جميلة.