مسلسل جميلة الحلقة 20.. يسرا اللوزي تنقل تفاصيل حياة ريهام حجاج لـ عبير صبري

شهد مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، تجمّع عدد من أصدقاء جميلة داخل منزلها، بناء على دعوة زوجها زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وذلك احتفالًا بخروجها من المستشفى وخضوعها لعملية حقن مجهري، وحاولت شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، لفت الانتباه إليها خلال هذا اللقاء بالحديث عن تفاصيل وأسرار بعض الأشخاص، لتتهكم عليها جميلة بأنها عاشقة للتفتيش في حياة غيرها.

مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 20 بطولة ريهام حجاج، قامت شيري، بتصوير مقطع فيديو يظهر خلاله أصدقاءهم الموجودين في منزل جميلة، ويوجه كل واحدًا منهم رسالة إلى جميلة وتهنئتها لاتخاذها قرار الإنجاب، وهو ما اعترضت عليه جميلة في البداية وتأكّيدها أنَّه لم يحدث الحمل من الأساس ومازال الوقت مبكرًا، ومع إصرار شيري رضخ الجميع لها.

أحداث مسلسل جميلة

ووجه زياد رسالة حب وغرام إلى جميلة، لترد عليه هي الأخرى بالقبلات والضحك، وبدورها قامت شيري بإرسال الفيديو إلى صديقتها نيرمين طليقة زياد، وتقوم بدورها عبير صبري التي استفزت بسبب مشاعر الحب والاحتواء بين زياد وجميلة.

أزمات في حياة جميلة

وخلال عودة شيري وزوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق إلى منزلهما، فوجئ هشام باتصال نيرمين هاتفيًا بشيري، الأمر الذي استفزه حيث طلب من كل منهما الابتعاد عن الأخرى خوفًا من افتضاح أمر زواجه العرفي من نيرمين، وعاتب هشام شيري على استمرار تواصلها مع نيرمين، لتؤكّد له أنَّها تستغلها لصالحها ولصالح خطة إفساد علاقة زياد وجميلة.