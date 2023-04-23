قبل نهاية إجازة عيد الفطر .. أشهر أماكن الفسح بأسوان بأسعار رمزية

تضم محافظة أسوان العديد من الأماكن المناسبة للخروج في أخر أيام نزهة عيد الفطر 2023 المبارك بمحافظة أسوان بتكلفة بسيطة ومجانية ببعض الأماكن بينها الكورنيش والنزهات النيلية و متحف النوبة، وجزيرة النباتات ومتحف النيل والمسلة الناقصة وغرب سهيل ومعبد كوم أمبو، والسوق القديم.

تعرض «الوطن» في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها أبرز الأماكن المجانية َذات التكلفة الرمزية التي يمكن زيارتها في رابع أيام العيد وقبل انتهاء الأجازة،

أماكن أسوان السياحية

معبد فيلة: نقل معبد فيلة من جزيرة فيلة لجزيرة أجليكا جنوب بحيرة ناصر، وشيد بالقرن الثالث قبل الميلاد، وتوالت عليه العديد من العصور ويقوم المعبد على قصة قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد وولادة حورس، فضلا عن مشاهد الجزيرة الطبيعية الخلابة.

كورنيش أسوان

كورنيش أسوان: يضم كورنيش أسوان العديد من المطاعم والكافيهات والمشاهد الطبيعية الخلابة، ويمكن استقلال المراكب الشراعية ومراكب النيل للتنزه بالميل مقابل 3 جنيهات الجولة الواحدة، بينما العبارات النيلية والمراكب النيلية التي تصل الجزر بعضها البعض فهي مجانية تماما.

السوق القديم بأسوان: يعد سوق أسوان القديم من أبرز الأماكن التجارية بأسوان ويضم العديد من البازارات السياحية ومحلات العطارة والفسيخ والملوحة التي تشتهر بها أسوان، فضلا عن أماكن رسم الحنة الأسواني، سوداء اللون.

متحف أسوان

متحف أسوان: يضم متحف أسوان الآثار من العصور المتعددة مابين الآثار النوبية وآثار جزيرة الفنين كاملة، وآثار فرعونية وأثار بطلمية وأخرى يونانية ورومانسية، لتجتمع في مكان واحد