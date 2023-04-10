أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان 1217 مسجدا

اقترب عيد الفطر المبارك، فلم بتبق سوى بضع ليالي من شهر رمضان الكريم الذي حدد بـ29 يوما وفقا للحسابات الفلكية، لتبدأ أول أيام عيد الفطر، والذي يبدأ بالصلاة وهي أهم وأول طقوس العيد؛ لذا يهتم المواطنون بمحافظة أسوان بمعرفة أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان.

وتحدد معرفة أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان اختيار الساحة أو المسجد الأقرب من المواطنين للصلاة به مع اختيار الخطيب وتحديد مدة الذهاب من وإلى المسجد.

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان

أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان حددتها مديرية الأوقاف، في عدة مساجد ومساحات بلغ عددها 1217 مسجدا بمدن ومراكز أسوان، فضلا عن الساحات الكبرى، إذ تم تجهيزها وتنظيفها وتعقميها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة أنه سيتم إلقاء خطبة الجمعة يوم العيد، فتم الاستعداد والتجهيز للخطبتين.

ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك

أوضحت مدرية الأوقاف بمحافظة أسوان ضوابط صلاة عيد الفطر المبارك فى أماكن صلاة عيد الفطر 2023 في محافظة أسوان، إذ سيتم فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق عقب الانتهاء من صلاة العيد كما سيتم إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية.

مساجد محافظة أسوان

وتضم مساجد أسوان عدة مساجد كبر بينها 69 مسجدا فتحت للاعتكاف بمدن أسوان، على النحو التالي:

مسجد الطابية.

مسجد العقيبة.

مسجد بدر.

مسجد السبعة وسبعين.

- مسجد المرحوم فهيم.

- مسجد يوسف كروم.

- مسجد السلام.

- مسجد الرحمة.

- مسجد أل يعقوب.

- مسجد الفاروق عمر.

- مسجد عباد الرحمن.

- مسجد التوبة.

- مسجد العمرى.

- مسجد عمر بن الخطاب.

- مسجد الحسن والحسين.