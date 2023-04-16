أماكن خروجات العيد في محافظة أسوان.. بينها أبو سمبل وجزيرة فيلة

أوشك شهر رمضان على الانتهاء واقترب عيد الفطر المبارك الذى يعد فرحة المسلمين وهديتهم عقب صيام شهر رمضان المبارك، ليكون العيد فرصة للتجمع والزيارات العائلية، لذا أصبح الكثير بمحافظة أسوان يبحث عن أماكن خروجات العيد في محافظة أسوان بأقل تكلفة، لاختيار أحدها للتنزه بها.

معرفة أماكن خروجات العيد في محافظة أسوان بوقت كافٍ قبل العيد تمكن المواطنين من وضع خطة لزيارة أكثر من مكان والاستمتاع بالنزهة خاصة عند وجود أطفال أو كبار سن مما يتطلب، ترتيبات إضافية.

أماكن خروجات العيد في محافظة أسوان

أماكن خروجات العيد في محافظة أسوان متنوعة وتضم العديد من الأماكن السياحية والترفيهية، مابين التاريخية والترفيهية والثقافية والترويجية للمحافظة مثل المتاحف، والمتنزهات الطبيعية، حيث تمتاز أسوان بطبيعتها الخلابة ونهر النيل فضلا عن التنوع الثقافي بها، مما اتاح خيارات مختلفة أمام المواطنين. للتنزه

خريطة أماكن للخروج في العيد بمحافظة أسوان

تستعرض «الوطن» اماكن خروجات العيد في محافظة أسوان في إطار خدماتها للمواطنين وفقا لمحافظة أسوان.

معبدا أبو سمبل: يُعد معبدا أبو سمبل من أهم معالم السياحة في أسوان، وهما معبدان شيدهما رمسيس الثاني واحد كبير وهو الأشهر والثاني الأصغر، وتم تشييدهما عام 1244 قبل الميلاد ويضم المعبد الكبير 4 تماثيل ضخمة للملك رمسيس الثانى تتصدر المعبد، وعند أقدامه تماثيل صغيرة تمثل أبناء الملك، وزوجته، وأمه، ويشهد المعبد سنويا واقعة تعامد الشمس على وجه رمسيس الثانى بقدس الأقداس يوم توليه العرش ويوم ميلاده، و المعبد الصغير خصص للملكة نفرتاري زوجة الملك رمسيس الثانى وهو نسخة مصغرة من المعبد الكبير

ويبلغ سعر التذكرة تذكرة 20 جنيها للمصريين و150 جنيها لغير المصريين، من الـ6 صباحا حتى الـ5 مساء.

معبد خونوم بأسوان

معبد خونوم: يقع معبد خونوم تحت الأرض بـ9 أمتار بجزيرة ألفنتين شُيِّد بعهد الملك تحتمس الثالث، وتعاقب عليه العصر البطلمي واليوناني و احتفظ بتكوينه بعيدا عن عوامل التعرية فيعرض المعبد مراحل البناء المختلفة، للمعابد.

معبد فيلة بأسوان

معبد فيلة: شيد بالقرن الثالث قبل الميلاد لعبادة الإلهة إيزيس ونقل من جزيرة فيلة إلى جزيرة أجليكا جنوب بحيرة ناصر، وتوالت العصور على المعبد منها اليوناني والروماني والبيزنطي، على المعبد الذي يضم قصة إيزيس وأوزوريس وحبهما الخالد وولادة حورس.

ويبلغ سعر تذكرته 20 جنيها للمصريين وغير المصريين 140 جنيها ويمكن زيارته من الصباح الباكر 7 صباحا حتى 6 مساء

متحف أسوان

متحف أسوان: يضم العديد من الأثار المتنوعة حيث أنشئ بجزيرة الفنتين لضم عدد من الآثار القديمة التى تحويها المحافظة بمكان واحد حيث يضم المتحف بمحيطه معبد خنوم،من بينها الآثار النوبية وآثار من جزيرة الفنتين، وآثار فرعونية وأخرى بطلمية وأخرى يونانية ورومانية.

الأماكن السياحية بمحافظة أسوان

كما تضم محافظة أسوان العديد من الأماكن المناسبة للخروج في العيد بمحافظة أسوان بتكلفة بسيطة بينها متحف النوبة، وجزيرة النباتات ومتحف النيل والمسلة الناقصة ومعبد كوم أمبو، فضلا عن الأماكن المجانية تماما للتنزة ومنها الكورنيش والنوبة وغرب سهيل والسوق القديم.