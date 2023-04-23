طقس الإسكندرية اليوم.. درجة الحرارة العظمى 25 مئوية

شهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الفطر المبارك، استمرار تحسن الأحوال الجوية من خلال اعتدال درجات الحرارة وعدم وجود توقعات بسقوط الأمطار، ورغم وجود نشاط للرياح وارتفاع الأمواج، إلا أن كلاهما يزيدان الطقس روعة وجمالًا.

طقس الإسكندرية خلال ثالث أيام عيد الفطر

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم خلال ثالث أيام عيد الفطر، مائل للحرارة صباحًا ويتغير بشكل كبير حيث يميل إلى البرودة مساء، مع نشاط رياح ملحوظ وتوسط في ارتفاع الأمواج.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم، العظمى 25 درجة مئوية، والصغرى 16 درجة، بارتفاع درجة واحدة عن اليوم الذي سبقه، وهو ما يعني أن طقس الإسكندرية اليوم معتدل من حيث درجات الحرارة مائل إلى البرودة ليلا وذلك في ظل بلوغ سرعة الرياح 34 كيلو مترا في الساعة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر وهي التي تتباين أيضا ما بين خفيفة إلى معتدلة في ظل ارتفاع الموج من 1 إلي 1.75 متر، وهو الأمر الذي يسمح بنزول مياه البحر مع الحرص أثناء زيارة شواطئ الإسكندرية خلال ثالث أيام عيد الفطر.