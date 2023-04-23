إيرادات فيلم يوم 13.. يحتل المركز الثاني في موسم عيد الفطر

تصدر فيلم «يوم 13» بطولة أحمد داوود المركز الثاني في إيرادات شباك التذاكر في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، وهو أول فيلم عربي رعب 3D.

إيرادات فيلم «يوم 13»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إن فيلم «يوم 13» أول فيلم عربي رعب 3D، حقق إيرادات 2 مليون و496 ألفا و820 جنيها أي احتل المركز الثاني بين الأفلام المنافسة خلال ثاني أيام موسم عيد الفطر.

أحداث فيلم «يوم 13»

تدور أحداث الفيلم حول شخص يعود من الخارج بعد سنوات طويلة ويقيم في القصر المملوك لعائلته، ولكن تواجهه مواقف مفاجأة حيث تدور الأحداث في إطار من الإثارة والرعب.

أبطال فيلم «يوم 13»

ويشارك في بطولة فيلم «يوم 13» مجموعة كبيرة من نجوم السينما منهم أحمد داوود، دينا الشربيني، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني وأروى جودة، تأليف وإخراج وائل عبدالله.