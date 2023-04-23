10 مميزات للكارت الذهبي المقدم لكبار السن.. منها توصيل المعاش إلى المنزل

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي الكارت الذهبي لكبار السن، والذي يقدر عددهم نحو 7 ملايين مواطن، لإتاحة العديد من المميزات والخدمات، وتحقيق الحياة الكريمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية 10 مميزات من الكارت الذهبي المقدم لكبار السن، وفقا لما صدر عن وزارة التضامن الاجتماعي.

10 مميزات من الكارت الذهبي المقدم لكبار السن

1- تيسير تعامل كبار السن داخل المصالح الحكومية، لإنهاء مصالحهم.

2- تخصيص فرق تدخل سريع لحماية وإنقاذ كبار السن وتلقي أي شكاوى منهم.

3- تخفيض الرسوم الخاصة بأسعار المواصلات بإعفاء كبار السن من 50%، و«مجانا» لمن هم فوق السبعين عامًا.

4- حصول كبار السن على الخدمات من خلال شباك يخصص لهم.

5- إدراج الفئات المستحقة من كبار السن في منظومة الدعم النقدي.

6- إعفاء كل الأجهزة والمعدات الطبية بكبار السن من الضرائب الجمركية.

7- إعفاء مختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بكبار السن من الضرائب الجمركية.

8- تمويل تلك الخدمات لكبار السن من خلال صندوق رعاية المسنين، بالإضافة إلى مساهمة وزارة التضامن الاجتماعى.

9- توصيل معاشات من تتجاوز أعمارهم 80 عاما إلى المنازل.

10- تخصيص أماكن لكبار السن في وسائل النقل العامة.