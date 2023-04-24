طقس المحافظات في أسبوع: مائل للبرودة على الوجه البحري.. شديد الحرارة بالصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ يميل طقس اليوم الاثنين إلى البرودة صباحا وليلا على مختلف الأنحاء، بينما يميل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى لافتة إلى استمرار تلك الحالة حتى السبت الموافق 29 أبريل الجاري.

وأوضحت أنّ تسود السواحل الشمالية طقس دافئ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية.

درجات الحرارة بطقس الأيام القادمة

وتنشر «الوطن» درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف الأنحاء فى طقس الأيام القادمة مابين ميل للبرودة وميل للحرارة، ليتمكن المواطنين بتحديد الملابس المناسبة للطقس، واختيار أماكن التنزة أيام العطلات، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

- طقس القاهرة والوجه البحرى: درجات الحرارة العظمى تتراوح بين 27 و32 درجة مئوية، بينما الصغرى ما بين 15 و18 درجة مئوية.

طقس السواحل الشمالية وجنوب سيناء

- طقس السواحل الشمالية: درجات الحرارة العظمى ما بين 22 و28 درجة مئوية بينما الصغرى مابين 16 و17 درجة مئوية.

- طقس جنوب سيناء: درجات الحرارة العظمى ما بين 30 و33 درجة مئوية بينما الصغرى ما بين 20 و22 درجة مئوية.

طقس الأيام القادمة بالصعيد

- طقس شمال الصعيد: درجات الحرارة العظمى ما بين 27 و33 درجة مئوية بينما الصغرى ما بين 16 و18 درجة مئوية.

- طقس جنوب الصعيد: درجات الحرارة العظمى ما بين 31 و38 درجة مئوية بينما الصغرى مابين 19 و23 درجة مئوية.