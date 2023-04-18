9 مدن ضمن الأكثر ارتفاعا في درجات الحرارة اليوم.. العظمى تصل لـ38

تستمر درجات الحرارة في عدة مدن بالارتفاع، متخطية 38 درجة مئوية بأسوان ومسجلة 36 في مناطق أخرى، تشهد طقس شديد الحرارة نهارا، مسجلا أقصى ارتفاع لدرجات الحرارة منذ بداية شهر رمضان، وفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، بينما تظل درجات الحرارة معتدلة على معظم أنحاء الجمهورية، لتسجل درجات الحرارة العظمى بها بين 20 و30 درجة مئوية.

وتسجل 9 مدن مصرية، أعلى درجات حرارة في طقس اليوم الثلاثاء، بين 36 و38 درجة مئوية للعظمى، في طقس شديد الحرارة نهارا، بينما درجة الحرارة الصغرى تسجل بين 17 و22 درجة مئوية، في طقس معتدل ليلا، مائل للبرودة بأول ساعات الصباح الباكر.

طقس اليوم الثلاثاء

تزداد الرطوبة بالمدن الأعلى في درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خاصة بالظل، فضلا عن نشوب رياح مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤثر على أصحاب الأمراض التنفسية والجيوب الأنفية، حيث حذرت الأرصاد الجوية المرضى من الخروج فترة الرياح، فضلا عن انعدام نسبة فرصة لسقوط الأمطار.

درجات الحرارة اليوم

تستعرض «الوطن»، ضمن خدماتها المقدمة لمتابعيها قائمة المدن الأكثر ارتفاعًا في درجات الحرارة بطقس اليوم الثلاثاء، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية ودرجات الحرارة العظمى والصغرى والظواهر الجوية بها.

- أسوان 38 درجة للعظمى، و22 درجة للصغرى.

- الوادي الجديد 37 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- أبو سمبل 35 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- الأقصر 37 درجة للعظمى، و20 درجة للصغرى.

- أسيوط 36 درجة للعظمى، و19 درجة للصغرى.

- قنا 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- الفيوم 36 درجة للعظمى، و17 درجة للصغرى.

- الإسماعيلية 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.

- سيوة 36 درجة للعظمى، و18 درجة للصغرى.